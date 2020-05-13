Новейший “Борей-А” вышел в море на последние испытания

13.05.2020, 11:05, Новости дня

Стратегическая подводная лодка "Князь Владимир" вышла в море на контрольные испытания. После этих тестов военные будут принимать решение о постановке боевого корабля на вооружение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.

По данным журналистов, флот получит субмарину до конца мая. Хотя ранее СМИ писали о сдаче подводной лодки в конце июня.

"Князь Владимир" стратегический крейсер модернизированного проекта "Борей-А". По данным из открытых источников, полное водоизмещение корабля составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж насчитывает около 100 человек.

Вооружение субмарины – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".