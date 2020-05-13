 

Новейший “Борей-А” вышел в море на последние испытания

13.05.2020, 11:05, Новости дня

Стратегическая подводная лодка "Князь Владимир" вышла в море на контрольные испытания. После этих тестов военные будут принимать решение о постановке боевого корабля на вооружение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.

 По данным журналистов, флот получит субмарину до конца мая. Хотя ранее СМИ писали о сдаче подводной лодки в конце июня.

"Князь Владимир" стратегический крейсер модернизированного проекта "Борей-А". По данным из открытых источников, полное водоизмещение корабля составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж насчитывает около 100 человек.

Вооружение субмарины – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Opel представила электрический фургон Vivaro-e

08.05 / Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы

08.05 / Путин направил 5 млрд рублей на закупки скорых для регионов

19.04 / Мэр Монастыриски вылечился от COVID-19. На этот район приходится больше трети случаев коронавируса в Тернопольской области

29.03 / В Москве введен в действие обязательный режим самоизоляции – что это значит?

27.03 / В Киев из Нью-Йорка вылетел самолет с украинцами

23.04 / Контактная группа обсудила “формулу Штайнмайера” и “особый статус” Донбасса – ОБСЕ

02.05 / Легковушка опрокинула маршрутку во Владимире

12.05 / Роскосмос заявил о необходимости двигателей на новых физических принципах

19.04 / В Подмосковье пропуск теперь можно получить по СМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска