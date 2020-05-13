 

Правительство внесло в Думу законопроект о расширении прав полицейских

13.05.2020, 11:05, Новости дня

Подготовленный правительством законопроект о предоставлении полицейским новых полномочий внесен в Госдуму.

Закон "О полиции" предлагается дополнить статьями, позволяющими стражам порядка в случае необходимости вскрывать автомашины. В частности, полицейские смогут воспользоваться этим правом для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях или во время массовых беспорядков, при угрозе теракта, для задержания подозреваемых и пресечения преступлений, а также еще по ряду оснований, передает ТАСС.

Кроме того полицейским будет предоставлено право оцеплять и блокировать территорий, здания, жилые помещения и другие объекты. При этом на оцепленной территории стражи порядка смогут проводить досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.

Документ также предоставляет сотрудникам полиции возможность более широко использовать оружие. В частности, прописывается право полицейского открыть огонь не только при попытке задерживаемого прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и при совершении иных действий, которые можно расценить как угрозу нападения на сотрудника полиции.

Еще одна новелла — предоставление иммунитета сотруднику полиции. Действующее законодательство предлагается дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Режим самоизоляции в Москве продлили

07.05 / “Вызов принят”. Макгрегор согласен драться с Оскаром Де Ла Хойей по правилам бокса

26.03 / Принц Гарри сменит фамилию

01.04 / Смертность от COVID-19 оказалась ниже, чем считалось

11.05 / В США более 80 тысяч человек умерли из-за коронавируса

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане – 187. Людям старше 65 лет запретили выходить из дома

14.04 / Рошаль попросил СК прекратить проверку больницы в Уфе из-за заражения коронавирусом

13.04 / Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге

27.03 / Культура Новой Гвинеи оказалась более древней, чем считалось ранее

23.04 / Антирекорд заболеваемости COVID-19 в Украине, НБУ понизил учетную ставку. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска