Мнение: Путинские роботы

13.05.2020, 10:59, Разное

Пробовали когда-нибудь оторвать руль у автомобиля? Попробуйте на досуге. Как бы вы ни старались, ничего не получится — запас прочности в рули закладывают колоссальный.

Представьте себе теперь удивление водителя новенькой теслы, у которого во время движения руль выпал из гнезда прямо ему в руки:

https://www.ixbt.com/news/2020/05/13/tesla-model-3.html

Как позже выяснилось, руль просто забыли прикрутить на заводе. Типичная история для заводов Илона Маска, знаменитого своим скотским отношением к персоналу. Лозунг «как платят, так и работаем» интернационален. Если не вкладываться в сотрудников, добиться хотя бы посредственного качества продукции будет невозможно. Текучка кадров и справедливые претензии к руководству непременно начнут выливаться в брак.

К счастью, Россия никак не завязана на успехи или неудачи «Теслы». У нас есть план, который предполагает полную готовность российских дорог к беспилотному транспорту уже через три года, в начале 2023. Составленный «Яндексом» и «Сбербанком» план уже одобрили в Минэкономразвития:

https://iz.ru/1008700/aleksandr-volobuev-ekaterina-vinogradova/na-avtomate-stal-izvesten-plan-poiavleniia-bespilotnykh-mashin-v-rossii

Суть идеи остаётся прежней. От массового появления роботов на дорогах планеты нас отделяют уже считанные годы. Мы должны напрячься и внедрить беспилотники одновременно со всеми, так как если мы отстанем от Запада и Китая, нас сомнут.

Сейчас под личным контролем Владимира Путина тщательно закрываются дыры в законодательстве, которые могут затормозить процесс. Решается вопрос со страховкой ответственности роботов, создаются тестовые зоны, изменяются правила дорожного движения и прочие нормативные акты. Главные трассы страны поставили в очередь на осетенение, чтобы роботы в любой точке между городами имели полноценный доступ к связи 4G или 5G.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» предполагает выплату разработчикам 120 млрд рублей:

https://cnews.ru/news/top/2019-12-11_sberbank_obyasnil_gosudarstvu

Значительная часть этой суммы пойдёт на разработку автопилотов. Или, точнее, на совершенствование автопилотов, так как рабочие автопилоты есть уже у нескольких десятков российских компаний, а роботы «Яндекса», к примеру, уже успели накатать по российским дорогам более 1 млн километров.

В общем, пока что всё выглядит однозначно.

1. Высшее руководство страны понимает, что внедрять беспилотники надо быстро.

2. Все ресурсы для этого у страны есть: и финансовые, и технологические.

3. Западные компании уже пару лет назад запустили пробные беспилотные такси.

Следующая дата — 31 мая, когда ведомства и корпорации будут докладывать президенту России о текущем положении дел. Процесс идёт, и идёт настолько быстро, насколько это вообще возможно в неавральном режиме.

Из этого всего я делаю вывод, что уже через несколько лет беспилотники могут стать новой реальностью, особенно в коммерческом транспорте и в такси. Значительная часть многомиллионной армии водителей окажется не у дел, после чего Россию накроет давно предсказанная волна технологической безработицы.

Не самая радужная перспектива, однако выбора у нас нет. Страна, которая не захочет пересаживаться в свой беспилотный транспорт, будет пересаживаться в чужой.