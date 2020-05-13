Мнение: Путинские роботы
13.05.2020, 10:59, Разное
Пробовали когда-нибудь оторвать руль у автомобиля? Попробуйте на досуге. Как бы вы ни старались, ничего не получится — запас прочности в рули закладывают колоссальный.
Представьте себе теперь удивление водителя новенькой теслы, у которого во время движения руль выпал из гнезда прямо ему в руки:
https://www.ixbt.com/news/2020/05/13/tesla-model-3.html
Как позже выяснилось, руль просто забыли прикрутить на заводе. Типичная история для заводов Илона Маска, знаменитого своим скотским отношением к персоналу. Лозунг «как платят, так и работаем» интернационален. Если не вкладываться в сотрудников, добиться хотя бы посредственного качества продукции будет невозможно. Текучка кадров и справедливые претензии к руководству непременно начнут выливаться в брак.
К счастью, Россия никак не завязана на успехи или неудачи «Теслы». У нас есть план, который предполагает полную готовность российских дорог к беспилотному транспорту уже через три года, в начале 2023. Составленный «Яндексом» и «Сбербанком» план уже одобрили в Минэкономразвития:
https://iz.ru/1008700/aleksandr-volobuev-ekaterina-vinogradova/na-avtomate-stal-izvesten-plan-poiavleniia-bespilotnykh-mashin-v-rossii
Суть идеи остаётся прежней. От массового появления роботов на дорогах планеты нас отделяют уже считанные годы. Мы должны напрячься и внедрить беспилотники одновременно со всеми, так как если мы отстанем от Запада и Китая, нас сомнут.
Сейчас под личным контролем Владимира Путина тщательно закрываются дыры в законодательстве, которые могут затормозить процесс. Решается вопрос со страховкой ответственности роботов, создаются тестовые зоны, изменяются правила дорожного движения и прочие нормативные акты. Главные трассы страны поставили в очередь на осетенение, чтобы роботы в любой точке между городами имели полноценный доступ к связи 4G или 5G.
Федеральный проект «Искусственный интеллект» предполагает выплату разработчикам 120 млрд рублей:
https://cnews.ru/news/top/2019-12-11_sberbank_obyasnil_gosudarstvu
Значительная часть этой суммы пойдёт на разработку автопилотов. Или, точнее, на совершенствование автопилотов, так как рабочие автопилоты есть уже у нескольких десятков российских компаний, а роботы «Яндекса», к примеру, уже успели накатать по российским дорогам более 1 млн километров.
В общем, пока что всё выглядит однозначно.
1. Высшее руководство страны понимает, что внедрять беспилотники надо быстро.
2. Все ресурсы для этого у страны есть: и финансовые, и технологические.
3. Западные компании уже пару лет назад запустили пробные беспилотные такси.
Следующая дата — 31 мая, когда ведомства и корпорации будут докладывать президенту России о текущем положении дел. Процесс идёт, и идёт настолько быстро, насколько это вообще возможно в неавральном режиме.
Из этого всего я делаю вывод, что уже через несколько лет беспилотники могут стать новой реальностью, особенно в коммерческом транспорте и в такси. Значительная часть многомиллионной армии водителей окажется не у дел, после чего Россию накроет давно предсказанная волна технологической безработицы.
Не самая радужная перспектива, однако выбора у нас нет. Страна, которая не захочет пересаживаться в свой беспилотный транспорт, будет пересаживаться в чужой.
Источник: Место для дискуссий
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