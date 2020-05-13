Стало известно об утечке данных клиентов курьерской службы

13.05.2020, 10:53, Новости дня

Неизвестные в Сети предлагают купить за 70 тыс. рублей данные более 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК, сообщают СМИ.

В ответ на запрос продавец прислал Telegram-каналу In4security для примера несколько скриншотов. Согласно им, база от 8 мая содержит данные о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях СДЭК, включая их ИНН, передает «Коммерсантъ».

Приобрести доступ к базе можно за 70 тыс. рублей. Подтверждения того, что выложенная база является подлинной, пока нет. В самой СДЭК утверждают, что утечки не было.

В компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени службы доставки.

Руководитель отдела безопасности «Серчинформ» Алексей Дрозд отметил, что после крупных утечек обычно следует шквал звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками компании и пытаются узнать информацию о платежных данных. Также данные могут попасть в базу маркетологов, после чего последует «холодный обзвон».

Ранее СМИ сообщили, что данные оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах россиян выставили на продажу. Всего в базе 12 млн записей с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.