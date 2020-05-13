 

Кабмин расширил перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

13.05.2020, 10:53, Новости дня

Правительство расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, добавив туда торговлю через автоматы и народные промыслы. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции… дополнить позицией следующего содержания: «Производство изделий народных художественных промыслов»,.. «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы», – передает РИА «Новости» текст документа.

Напомним, в воскресенье вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что туризм является наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью экономики России.



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