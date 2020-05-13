Елена Малышева рассказала о правилах использования и утилизации перчаток

13.05.2020, 10:53, Разное

Телеведущая и врач Елена Малышева показала, как правильно пользоваться и утилизировать перчатки, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Соответствующие снимки она опубликовала в своём микроблоге в Instagram.

Елена Малышева решила ещё раз напомнить россиянам о правильном использовании перчаток. «Для лучшей защиты с помощью перчаток важно помнить о том, как их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять», – отметила медик под публикацией с советами. Согласно рекомендации Елены Малышевой, перед использованием перчаток следует тщательно вымыть руки в течение 20-30 секунд. Не стоит прикасаться к лицу, волосам и открытым участкам кожи, когда перчатки уже надеты на руки.

Врач рассказала, важно правильно утилизировать средство индивидуальной защиты. Она рекомендует выворачивать их, сдвигая пальцем другой руки, а после снятия выбросить. Также, отвечая на вопросы поклонников, врач сообщила, что перчатки можно дезинфицировать хлором. Однако при этом телеведущая заявила, они являются одноразовыми и не предназначены для повторного использования. Малышева надеется, что скоро правительство отменит в качестве меры предосторожности использование средств индивидуальной защиты, поскольку в летний период они приводят к распространению ещё большего количества бактерий.