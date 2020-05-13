 

Лукашенко: после парада Победы в Минске пневмоний стало в два раза меньше

13.05.2020, 10:50, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после парада Победы в Минске заболеваемость пневмониями упала вдвое.

“Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми”, – отметил Лукашенко.

Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. “Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись”, – продолжил глава Беларуси.

В Минске, несмотря на эпидемию коронавируса, 9 мая прошел масштабный военный парад. Его принял президент страны Александр Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники; Лукашенко ради этого надел военную форму. Накануне парада глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал власти Беларуси к “альтернативным” празднованиям Дня Победы, чтобы “не рисковать человеческими жизнями”: отменить массовые мероприятия, закрыть развлекательные заведения и сократить перемещения людей. Однако Лукашенко отказался отменять парад.

По состоянию на 12 мая число заразившихся COVID-19 в стране достигло 24 873, умерших – 142. Прирост за сутки составил 967 и пять человек соответственно.

Как отмечают в ВОЗ, с момента заражения COVID-19 и до появления симптомов обычно проходит около пяти-шести дней, но инкубационный период может варьироваться и от одного до 14 дней.

 



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