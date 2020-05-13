 

В США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России

13.05.2020, 10:48, Новости дня

Россия в новом сельскохозяйственном году может собрать 77 млн тонн пшеницы, говорится в докладе министерства сельского хозяйства США. Объем экспорта оценивается в 35 млн тонн.

По прогнозу минсельхоза США, РФ может сохранить лидерство по поставкам пшеницы, передает «Коммерсант».

Экспорт пшеницы из Евросоюза (ЕС) в новом сельхозгоду может составить 28,5 млн, а из США – 26 млн тонн. Прогноз мирового сбора пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2020 года – июнь 2021 года) составляет 768,49 млн тонн против 764,32 млн в нынешнем (июль 2019 года – июнь 2020 года).

Отметим, что при этом РФ угрожает засуха, власти южных регионов начали беспокоиться из-за ее влияния на урожай. Так, в Ставропольском крае думают привлечь сельхозпроизводителей к финансированию искусственного увеличения осадков самолетами, на что может потребоваться до 100 млн рублей. Аналитики уже начали снижать прогнозы по урожаю зерна в 2020 году.

Ранее стало известно, что Россия приостановит вывоз зерна до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС, так как 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, была выбрана в полном объеме.



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