 

В Эстонии подписали договор о строительстве первого этапа границы с Россией

13.05.2020, 10:48, Новости дня

Департамент полиции и погранохраны (ДПП) Эстонии, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии.

Первый этап обойдется почти в 20 млн евро и включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров – от точки соединения границ Латвии, РФ и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта с Россией Лухамаа (Luhamaa),

«Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу», – передает «Интерфакс» слова министр внутренних дел Марта Хельме со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.

Работать строителям придется в непростых условиях. Помимо того, что местами граница проходит по болотистым участкам, надо будет считаться и с особым режимом.

Напомним, в декабре погранукрепления Эстонии на границе с Россией сдуло ветром.



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