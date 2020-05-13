Фрилансеры Ярославской области хотят зарабатывать 35 тысяч рублей

13.05.2020, 10:53, Новости

Теги: Бизнес, Работа, Технологии

Завтра, 14 мая, 15 процентов россиян отметят День фрилансера – именно столько жителей страны, по данным опроса крупнейшей онлайн-рекрутинг платформы hh.ru, работают «свободными художниками» – удаленно и не в штате компании.

В каких профотраслях работают на фрилансе. В большинстве случаев на «вольных хлебах» сегодня работают представители ИТ-кластера, сферы продаж, искусства и массмедиа, а также маркетинга, рекламы и PR.

Фрилансер – какой он. В Ярославской области чаще всего слово «фриланс» встречается в резюме соискателей 18-30 лет (41%) и 30-40 лет (35%), у большинства стаж работы превышает 6 лет (66%), также 59% владеют английским языком. Среди своих ключевых навыков фрилансеры указывают грамотную речь, организаторские навыки, умение вести переговоры. Около 18% соискателей среди навыков выделяют владение программой Adobe Photoshop.

Зарплата. Средняя ожидаемая заработная плата фрилансера в Ярославской области составляет 35 тысяч рублей. Кроме того, эта цифра может увеличиваться, если фрилансер трудится сразу над несколькими проектами.

Плюсы надомной работы. По данным опроса 2019 года, среди плюсов соискатели видели возможность самостоятельно распределять свое время (79%), экономить время и деньги на дорогу (75%), возможность совмещать несколько работ одновременно (47%). В 2020 году каждый из респондентов уже имел личный опыт работы в удаленном режиме, и частота ответов несколько изменилась: экономия времени на дорогу, которое можно уделить выполнению рабочих задач (79%), дома работать комфортнее (63%), меньше встреч, из-за чего удается более глубоко погрузиться в работу (50%).

Минусы. В 2019 году среди минусов соискатели выделяли нехватку общения по рабочим вопросам (43%), ограниченный карьерный рост (35%), отвлекающие бытовые факторы (34%). В 2020 году среди основных минусов соискатели стали выделять сложность настроиться на работу вне офиса (56%), необходимость выполнять несколько дел одновременно – работа, приготовление еды, уборка, уход за детьми (42%). Интересно, что 18% респондентов смело заявляют, что просто ленятся работать дома.

– У части соискателей было ошибочное представление о фрилансерах. Людям, трудящимся в офисах, казалось, что на фрилансе и на удаленке можно работать, когда заблагорассудится, в идеале – в свободное от личных занятий время. Но сегодня на собственном опыте многие убедились, что это далеко не так. Подобный формат работы требует большей самодисциплины, развитых навыков тайм-менеджмента, а также продуктивности и готовности продемонстрировать и защитить перед руководством результаты, которых удалось достичь, – пояснила Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru, Север ЦФО.