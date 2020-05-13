Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены британской королевской семьи связались с врачами по всей планете

13.05.2020, 10:40, Разное

Вчера Великобритания вместе с большей частью планеты праздновала Международный день медсестер. Переоценить значение этой профессии – особенно сейчас, когда практически все госпитали переполнены пациентами, заболевшими вирусом COVID-19, – невозможно. Отдать должное работникам “первого фронта” последних месяцев решили и члены британской королевской семьи, которые сделали за 12 мая сразу несколько важных звонков. Сначала в Instagram Kensington Royal появилась видеозапись с поздравлениями от королевы Елизаветы II. А затем был выпущен и ролик, в котором были собраны все поздравления королевской семьи. Так, Кейт Миддлтон и София, графиня Уэссекская, объединились для общей видеоконференции, в рамках которой они связались с медицинскими работниками в Великобритании, а также в таких странах Содружества, как Австралия, Индия, Малави, Сьерра-Леоне, Багамы и Кипр.

Члены британской королевской семьи в смонтированном общем ролике Кенсингтонского дворца Кейт и София Уэссекская

Во время разговора один из медбратьев с Кипра признался, что не видел своих детей с февраля, поскольку боится заразить их вирусом – зато за ними присматривает и обучает их на дому его бывшая подруга. В ответ на это герцогиня Уэссекская пошутила, что мужчине стоит аккуратнее говорить о такой добросердечной бывшей возлюбленной на камеру – иначе толпа поклонников быстро найдет эту чудо-женщину. Кейт же в ответ на это отметила:

Я бы хотела, чтобы эта женщина оказалась у меня дома и позанималась бы с моими детьми.

Для этого звонка герцогиня Кембриджская выбрала платье яркого голубого оттенка в горох от одного из своих любимых брендов, марки французского дизайнера Joseph Altuzarra. Впервые же этот наряд, стоимость которого составляет 1728 фунтов стерлингов, она надевала еще в 2016 году.

Отдельно от Кейт – но все из той же комнаты в резиденции Анмер-Холл, которая за последние пару недель не раз фигурировала во время выходов герцога и герцогини Кембриджских на связь, – с медбратьями и медсестрами связался и принц Уильям. Принцесса Анна благодарила врачей на Багамах, а принц Чарльз звонил из своего поместья в Биркхолле и обратился к работникам больниц со следующим обращением:

Моя семья и я в едином порыве поздравлений хотим сказать спасибо всем медсестрам и акушеркам этой страны и всего остального мира.

Его супруга, Камилла Паркер-Боулз, адресовала свои слова признательности уже морским медсестрам, поблагодарив их за важную работу по поддержке здоровья нации:

Необычные времена выявляют незаурядных людей. Я считаю, что Королевская военно-морская медицинская служба состоит именно из таких людей. Спасибо вам от всего сердца.

Камилла Паркер-БоулзНапомним, серия этих звонков – продолжение поступательного выхода британских монархов на связь со всем остальным миром. Так, 8 мая, в международный День Победы, члены королевской семьи также связывались с ветеранами, а ранее Кейт общалась с акушерками в рамках недели психического здоровья. Герцогиня Кембриджская также недавно инициировала в Великобритании фотоконкурс, который поможет жителям страны отразить свои чувства и переживания во время глобальной пандемии.