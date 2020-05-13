Шпионские игры: Джонни Депп уверен, что британские таблоиды прослушивают его телефон с 1998 года

13.05.2020, 10:40, Разное

Обстоятельства личной жизни звезды “Пиратов Карибского моря” Джонни Деппа в последние годы все чаще становятся достоянием общественности. Особенно это касается деталей его затяжного бракоразводного процесса с актрисой Эмбер Херд: в сеть то и дело попадают то записи телефонных разговоров Джонни и Эмбер, то фотографии и сообщения. По-видимому, актеру окончательно надоело это вторжение в частную жизнь: по сообщениям издания The Blast, Депп начал судебное разбирательство против группы изданий News Group Newspapers.

В документах, часть из которых и стала доступна The Blast, Джонни обвиняет таблоиды в многочисленных случаях вторжения в его личную жизнь и использования частной информации ради наживы – речь идет о незаконном обнародовании его голосовых сообщений и публикации других данных. В сопровождающем бумаги письме также утверждается, что команда актера долго занималась этим вопросом и пришла к выводу, что его телефон взломали еще в период с 1996 по 2010 годы, и все это время продолжительно и постоянно извлекали информацию из его аккаунта. По сообщениям представителей Деппа, в руках прессы оказались даже его медицинские данные, а также сведения о его детях. В последнем команда актера еще больше уверилась, когда в 1998 году газета The Sun первой узнавала о беременности возлюбленной Деппа – актрисы и модели Ванессы Паради. А затем — публиковала новости о том, что его дочь Лили в 2007 году лечила в больнице почки.

Это было определенно вторжение в личные файлы, публикации включали в себя данные о стадиях беременности, передвижениях клиента и всех его планах, что подтверждает, что за ним велась слежка…. Газеты также были осведомлны о серьезном состоянии дочери клиента, названии ее больницы и природе ее заболевания. Они даже знали о том, что, чтобы остаться незамеченным, клиент входил в больницу через служебный вход.

– говорится в означенном письме.

Джонни Депп и Ванесса ПарадиПредставитель же актера Адам Уолдман уже выпустил официальное заявление.

Вчера мы отправили уведомление в The Sun о том, что намерены подать против них иск о взломе данных Джонни Деппа. Наш адвокат Дэвид Шербон ранее представлял принцессу Диану, сэра Элтона Джона, Джуда Лоу, Хью Гранта и принца Гарри в похожих делах о взломе данных. The Sun уже заплатил десятки миллионов фунтов по подобным искам и делали они это по одной причине – потому что они действительно виновны. Но для мистера Деппа этот иск – дело принципа, а не денежной компенсации.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Напомним, судебное разбирательство между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд, которое и стало катализатором этого иска, не так давно приобрело новый поворот. Как известно, конфликт между Джонни Деппом и Эмбер Херд начался после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов. Судебное разбирательство продолжалось вплоть до последних дней, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых выяснилось, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно поставить точку в отношениях этой пары. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.