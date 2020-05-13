 

BMW опубликовал эффектную рекламу бронированного кроссовера X5

13.05.2020, 10:30, Разное

Немецкий автоконцерн BMW решил поделиться интересной рекламой бронированной версии кроссовера X5 Protection VR6. Для демонстрации возможностей автомобиля разработчики устроили «заезд» между ним и пулей.
В 75-секундном ролике машина начинает разгоняться по пыльной дороге, а продолжает езду по асфальтированной трассе. После этого можно также услышать выстрел. Таким образом, создатели видео хотели показать подобие гонки между транспортным средством и пулей. Конечно же, кроссовер BMW не смог победить. Тем не менее, он способен выдерживать попадание 7,62-миллиметровых пуль из условного АК-47, отмечают специалисты. Максимальная скорость ограничивается показателем в 210 км/час. Впрочем, X5 не нужно опережать пулю в этой гонке, так как даже выстрел не повредит автомобилю, что и показали тесты.

Стоит отметить, что основой X5 Protection VR6 является самая мощная версия M50i с 4,4-литровым V8 мотором на 520 лошадиных сил. Что касается дополнительного веса, то он оказывает лишь небольшое влияние на динамические характеристики кроссовера. С 0 до 100 км/час машина разгоняется почти за 6 секунд.



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