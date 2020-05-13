 

Психологи из Германии рассказали, кто склонен видеть кошмары во сне

13.05.2020, 10:30, Разное

Психологи из Германии в ходе исследования выявили тех, кому чаще всего снятся ночные кошмары. Согласно результатам экспериментов, проведенных специалистами из Центрального института психического здоровья, пожилые люди и страдающие от невротизма склонны видеть плохие сны.
Для участия в эксперименте учёные пригласили почти 2,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 17 до 93 лет. Добровольцы заполнили анкеты, в которых оценили своё состояние после пробуждения, когда видели во сне ночные кошмары. Согласно утверждению экспертов, ночной кошмар — это сон, вызывающий необычайно отрицательные эмоции, приводящие к пробуждению.

Результаты исследования позволили установить, что люди с «невротизмом» более склонны к таким сновидениям. Невротизм – это черта личности, при которой человек ощущает эмоциональную неустойчивость, тревогу, низкую самооценку и высокое чувство вины. Иногда могут наблюдаться вегетативные расстройства. Он является сильнейшим предиктором возникновения самых распространенных психических расстройств. Женщины чаще видят кошмары во сне, чем мужчины. Количество подобных сновидений может увеличиваться с возрастом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Сомнолог Александра Пучкова напомнила о необходимости соблюдать режим сна в период самоизоляции

30.03 / Новая технология позволила считывать сигналы мозга при помощи компьютера

07.05 / Дженнифер Гарнер и Эми Адамс встали на защиту Меган Маркл после критики ее нового видео с Арчи

04.05 / Крым. С вещами на выход

18.04 / В психиатрической больнице в Архангельске зафиксировали вспышку коронавируса

18.04 / Готовящийся к дебюту смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах

03.04 / Мнение: США теряют мировое лидерство, CNN хвалит Россию и вирус в американских тюрьмах

06.05 / Исследование: Курение снижает способность восстанавливаться после инсульта

15.04 / Мнение: Новая “Дюна”

17.04 / Коронавирус не может просто исчезнуть, считает ведущий инфекционист США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска