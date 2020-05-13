Психологи из Германии рассказали, кто склонен видеть кошмары во сне

13.05.2020, 10:30, Разное

Психологи из Германии в ходе исследования выявили тех, кому чаще всего снятся ночные кошмары. Согласно результатам экспериментов, проведенных специалистами из Центрального института психического здоровья, пожилые люди и страдающие от невротизма склонны видеть плохие сны.

Для участия в эксперименте учёные пригласили почти 2,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 17 до 93 лет. Добровольцы заполнили анкеты, в которых оценили своё состояние после пробуждения, когда видели во сне ночные кошмары. Согласно утверждению экспертов, ночной кошмар — это сон, вызывающий необычайно отрицательные эмоции, приводящие к пробуждению.

Результаты исследования позволили установить, что люди с «невротизмом» более склонны к таким сновидениям. Невротизм – это черта личности, при которой человек ощущает эмоциональную неустойчивость, тревогу, низкую самооценку и высокое чувство вины. Иногда могут наблюдаться вегетативные расстройства. Он является сильнейшим предиктором возникновения самых распространенных психических расстройств. Женщины чаще видят кошмары во сне, чем мужчины. Количество подобных сновидений может увеличиваться с возрастом.