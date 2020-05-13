 

В РФ приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

13.05.2020, 10:30, Новости дня

Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями», произведенного с 01.04.2020, производства АО «Уральский приборостроительный завод», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Аппараты ИВЛ, ставшие вероятной причиной пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга, были изготовлены на одном заводе. После произошедшего в Ленинградской области временно приостановили использование аппаратов ИВЛ уральского завода. Ростех начал разбираться в ситуации.



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