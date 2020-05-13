 

Королевский фотограф Артур Эдвардс высказался о снимках Кейт Миддлтон

13.05.2020, 10:30, Разное

Кейт Миддлтон долгое время увлекается фотосъемкой. Королевский фотограф Артур Эдвардс высказался о ее работах.
Герцогиня Кембриджская в период самоизоляции сама сделала несколько портретов маленького принца Луи и принцессы Шарлотты. 79-летний фотограф отметил, что несколько лет назад снимки герцогини жестко критиковались, но это ее не остановило. В данное время практически каждая ее фотография заставляет улыбнуться. Особенно Эдвардс в восторге от портретов принца Луи. Специалист отмечает их радужность и яркость, считая кадры великолепными и потрясающими.

Фотограф подчеркнул, что Кейт Миддлтон постоянно совершенствует свои навыки. Эдвардс посоветовал для оценки любой фотографической работы герцогини взглянуть на снимок, и если невозможно сдержать смех или улыбку, то кадр получился хороший.



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