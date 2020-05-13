Мнение: В Кировской области открыли памятник Сталину

13.05.2020, 10:18, Разное

В Кировской области открыл памятник Сталину.

Бюст на постаменте появился в поселке Демьяново Подосиновского района.

Памятник установлен https://cutt.ly/OynpJYC при поддержке КПРФ на средства собранные местными жителями.

И еще.



Сталин над Белогорском в Крыму.



Сталин над Челябинском.



Сталин над Ярославлем.



Сталин над Воронежом.



Аха-ха.