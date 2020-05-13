 

Кремлевский врач отказался сравнивать борьбу с коронавирусом с работой на фронте

13.05.2020, 10:17, Разное

Георгий Сапронов рассказал, что на фоне увеличенной нагрузки медикам приходится носить неудобные защитные костюмы. Также кремлевский врач заявляет, что многие сравнивают борьбу с инфекцией с сражением на фронте, но он с этим не согласен.
Доктор Георгий Сапронов не считает сложившуюся ситуацию в клиниках военным положением. Он пишет о поступлении больных в больших количествах, но у него не возникает ощущения, что он находится на фронте, где медикам приходилось лечить раненных солдат.

Специалист добавляет, что летучесть вируса оказалась выше, нежели считали ранее, поэтому чтобы не заразиться они работают в неудобных специальных костюмах. Стоит напомнить, что по последним данным, РФ оказалась на третьем месте по количеству больных COVID-19.



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