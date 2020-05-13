 

ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

13.05.2020, 10:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Астраханской области развернуты 1 тыс. коек, еще 100 дополнительных коек развернуты в инфекционном стационаре Старого Оскола Белгородской области, в Нижегородской области в резерве находятся 1037 коек. Тем временем в Свердловской области ведется проработка вопроса о том, что гостиницы, используемые в качестве обсерваторов, будут прикреплены к конкретным медучреждениям, а в Санкт-Петербурге четыре больницы собирают базу потенциальных доноров плазмы, вылечившихся от COVID-19.

Кроме того, соблюдение обязательного масочного режима ввели Калининградская область, Алтай, Башкортостан, Красноярский край,  Челябинская, Смоленская и Тамбовская области. В то же время смягчение режима самоизоляции произошло в Адыгее, Башкортостане, Курской, Костромской, Ленинградской, Липецкой областях, а также в Краснодарском крае, Пермском крае, Бурятии, Ростовской, Тульской, Томской, Смоленской, Самарской, Тамбовской, Сахалинской областях, Татарстане, Чувашии, Севастополе и Якутии.

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены бесплатная раздача масок молодогвардейцами совместно с волонтерами штаба «Мы вместе» в Тюменской области, благотворительная помощь в размере 5 млн рублей от банка ВТБ для борьбы с коронавирусом в Хабаровском крае, а также помощь жителям в оплате съемного жилья, продуктовые наборы и горячие обеды малообеспеченным гражданам от фонда «Самира» в Карачаево-Черкесии.

В категории «Меры поддержки медицинского персонала» отмечены дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу в Еврейской автономной области,  Ленинградской области и Краснодарском крае, а также решение учредить медаль за борьбу с коронавирусом в Бурятии.

В разделе «Меры поддержки предприятий и их работников» отмечено то, что беспроцентный кредит в Подмосковье для выплаты заработной платы сотрудникам теперь могут получить все предприятия из пострадавших отраслей экономики, а также компании с государственным участием и некоммерческие организации. Ранее банки выдавали беспроцентные займы только малому бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, в Краснодарском крае для организаций и индивидуальных предпринимателей из федерального и регионального перечня отраслей наиболее пострадавших от коронавируса, в два раза снижены налоги.

Среди мер поддержки семей и детей отмечен Краснодарский край, где в мая предусмотрена краевая выплата многодетным семьям в размере 2 тыс. рублей на каждого ребенка.



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