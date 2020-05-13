 

Ученые рассказали о способах предотвращения повреждений кожи за ушами при длительном ношении маски

13.05.2020, 10:09, Разное

Немецкие специалисты рассказали о способах, которые помогут предотвратить появление повреждений кожного покрова за ушами при долгом использовании маски. Эта проблема актуальна во время эпидемии COVID-19, когда от людей требуют использовать индивидуальные средства защиты (СИЗ).
Существует несколько причин появления данных проблем. Резинка маски бывает очень плотной, потому она травмирует кожу за ушами. С этим же сталкиваются и люди, у которых имеется аллергическая реакция на резину.

Специалисты рекомендуют во время покупок СИЗ примерить изделие и приобретать его лишь тогда, когда маска не вызывает неприятных ощущений. Следующим способом решения подобных проблем будет покупка маски со шнурками, завязывающимися на затылке и которые не касаются ушей. Если нет возможности приобрести такой вариант маски или сшить ее самим, то при ношении обычной рекомендуют приклеить пластырь. Он будет защищать кожу и предотвращать скольжение резинки за ушами.

Если уже случилось повреждение кожи, то специалисты советуют увлажнить ранку. Также можно использовать специальные кремы, которые помогут быстрее восстановить проблемные участки.



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