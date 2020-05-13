 

В Ыбе медведь задрал лосих Моню и Мулю

13.05.2020, 10:08, Новости дня

Медведь загрыз двух лосей Моню и Мулю в финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Коми.

В этнопарке расскзаали, что в ночь на 11 мая медведь, проснувшийся после зимовки, проник в лосиный вольер. В результате зверь задрал лосей Моню и Мулю, при этом лосенок Макс остался жив, передает «Комиинформ». 

Отмечается, что медведь проник на территорию вольера, ограниченного трехметровым ограждением. Зверя не остановила дополнительная система охраны – свет на территории вольера и музыка.

По словам специалиста ветслужбы Олега Габова, по следам на земле видно, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров. 

«У меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом», – сообщила директор этнопарка Елена Иванова.

Она отметила, что в момент нападения дикого животного сотрудников этнопарка в вольере не оказалось, в итоге никто из работников не пострадал.

По информации «Комиинформ», министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Роман Полшведкин подписал приказ о регулировании численности медведей. С 12 по 31 мая приказано отстрелить медведя на территории Сыктывкарского охотхозяйства, примыкающего к селу Ыб.

Ранее Минэкологии Московской области призвали жителей региона без необходимости не выходить за пределы поселений из-за сообщений в соцсетях о приближении медведей, волков и лис к населенным пунктам в Подмосковье.



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