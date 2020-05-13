Американские национальные парки постепенно открываются

13.05.2020, 10:00, Новости дня

Американские национальные парки и рекреационные зоны начали вновь допускать посетителей в рамках постепенного открытия секторов, остановивших работу во время пандемии коронавируса.

Ожидается, что этот процесс будет расширяться в ближайшие недели.

На минувших выходных открылись три из наиболее посещаемых парков: Большие Дымчатые горы в Теннесси и Южной Каролине, Гейтуэй в Нью-Йорке и Нью-Джерси и Глен-каньон в Аризоне и Юте.

Министр внутренних дел Дэвид Бернхардт заявил, что система парков стремится расширить доступ в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения на федеральном и локальном уровне.

Представители парков также консультируются с избранными должностными лицами в соответствующих штатах.

«Теперь мы действительно начали двигаться, – заявил Бернхардт в интервью. – Мы продолжаем расширять доступ, на прошлой и на этой неделе, так что вскоре вы увидите гораздо больше. Но некоторые услуги и объекты, возможно, будут не такими, какими вы их видели прошлым летом».

На фотографиях из местных СМИ можно видеть автомобили, устремляющиеся в Национальный парк «Большие дымчатые горы», который открылся на минувших выходных, заполненные парковки, а также людей, идущих по дорожкам близко друг к другу без масок.

Представитель парка Дана Соэн признала, что посетители зачастую игнорировали меры социального дистанцирования в некоторых популярных местах парка, но отметила, что большинство людей соблюдали дистанцию, когда задавали вопросы сотрудникам.

«Перегрузки в скоплении персонала или посетителей никогда не было», – сказала Соэн.

Об открытии популярных парков на западе страны, включая Йеллоустоун и Большой каньон, пока не объявлено.

Представители Йосемитского национального парка сообщили, что они работают над планом постепенного открытия, хотя некоторые объекты и услуги будут недоступны до конца года.

Бернхардт сообщил, что следует ожидать аналогичных ситуаций в других парках: центры обслуживания посетителей, театры и другие объекты на территории парков, вероятно, останутся закрытыми, хотя сами парки откроются.

Сотрудники парков подчас чаще других государственных служащих контактируют с публикой, отвечая на вопросы или показывая дорогу посетителям. Многие работники обеспокоены, что посетители, игнорирующие требования социального дистанцирования, могут подвергать опасности сотрудников.

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что ведомство снабдит масками всех служащих парков, которых насчитывается более 70 тысяч.

Служба национальных парков, входящая в структуру МВД, закрыла около 160 из 419 объектов, когда органы здравоохранения пытались ограничить скопления людей и удержать людей дома, чтобы остановить распространение COVID-19.

Большой каньон закрылся только 1 апреля после подтвержденного случая заражения и недельного давления со стороны местных чиновников, менеджеров парка и примыкающей к парку резервации Навахо-Нейшн, ставшей одним из крупнейших очагов COVID-19 в сельской Америке.