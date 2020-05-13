В сеть попала база данных украинцев, полиция открыла производство

13.05.2020, 9:55, Новости дня

Во вторник, 12 мая, Нацполиция Украины начала расследование по факту создания базы данных украинцев на одном из анонимных телеграмм-каналов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

Предварительно полицейские установили, что объем обнародованных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разное время и не имеет отношения к приложению “Дія”.

Сейчас работа Telegram-канала заблокирована, отмечают в МВД.

Вместе с тем, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин украинском-американского университета Конкордия Сергей Панасюк в Facebook 12 апреля опубликовал скриншот сообщения бота, в котором говорится, что из-за жалоб его пришлось закрыть, но был создан другой.

Я ща здохну от смеха…Он воскрес 😂😂😂Отдельный привет Кіберполіція The Security Service of Ukraine Патрульна поліція України Національна поліція УкраїниICTV Новини ГОРДОН Україна24 Posted by Sergiy Panasyuk on Teisipäev, 12. mai 2020

11 мая стало известно о создании Telegram-бота UA Baza, который предоставлял личные данные украинцев, такие как данные паспорта, водительского удостоверение, номер телефона.

В Минцифры заявили, что слив данных не имеет отношения к приложению “Дія”, так как у приложения нет собственной базы данных и оно не накапливает такую информацию, а лишь отображает информацию из реестров.