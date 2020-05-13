В Украине рекорд по числу вылечившихся от COVID-19 за сутки

13.05.2020, 9:55, Новости дня

В Украине за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 343 человека. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил 13 мая на брифинге, который транслирует Кабинет Министров.

“За прошедшие сутки заболели 402 человека, из них 25 детей и 94 медработника. Было госпитализировано 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. Причем у нас сегодня рекордное количество пациентов, которые вылечились, – 343”, – сказал он.

За все время пандемии в стране зафиксировано в общей сложности 16 425 случаев COVID-19.

По данным Telegram-канала Минздрава, посвященного COVID-19, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Черновицкой области:

Винницкая область – 628;

Волынская область – 510;

Днепропетровская область – 773;

Донецкая область – 102;

Житомирская область – 530;

Закарпатская область – 764;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 1144;

Киев – 1960;

Киевская область – 1049;

Кировоградская область – 428;

Луганская область – 42;

Львовская область – 825;

Николаевская область – 225;

Одесская область – 680;

Полтавская область – 257;

Ровенская область – 1045;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 1028;

Харьковская область – 672;

Херсонская область – 165;

Хмельницкая область – 196;

Черкасская область – 346;

Черновицкая область – 2444;

Черниговская область – 79.

По состоянию на 12 мая коронавирус в Украине был подтвержден у 16 023 граждан, из них 425 умерли, 3373 выздоровели.