 

В Украине рекорд по числу вылечившихся от COVID-19 за сутки

13.05.2020, 9:55, Новости дня

В Украине за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 343 человека. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил 13 мая на брифинге, который транслирует Кабинет Министров.

“За прошедшие сутки заболели 402 человека, из них 25 детей и 94 медработника. Было госпитализировано 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. Причем у нас сегодня рекордное количество пациентов, которые вылечились, – 343”, – сказал он.

За все время пандемии в стране зафиксировано в общей сложности 16 425 случаев COVID-19.

По данным Telegram-канала Минздрава, посвященного COVID-19, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Черновицкой области:

Винницкая область – 628;
Волынская область – 510;
Днепропетровская область – 773;
Донецкая область – 102;
Житомирская область – 530;
Закарпатская область – 764;
Запорожская область – 331;
Ивано-Франковская область – 1144;
Киев – 1960;
Киевская область – 1049;
Кировоградская область – 428;
Луганская область – 42;
Львовская область – 825;
Николаевская область – 225;
Одесская область – 680;
Полтавская область – 257;
Ровенская область – 1045;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 1028;
Харьковская область – 672;
Херсонская область – 165;
Хмельницкая область – 196;
Черкасская область – 346;
Черновицкая область – 2444;
Черниговская область – 79.

По состоянию на 12 мая коронавирус в Украине был подтвержден у 16 023 граждан, из них 425 умерли, 3373 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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