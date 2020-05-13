В Сенате США предложили ввести санкции против Китая из-за пандемии коронавируса

13.05.2020, 9:55, Новости дня

Группа американских сенаторов-республиканцев представила 12 мая законопроект, который в случае его принятия позволит президенту США наложить санкции на Китай из-за коронавируса, сообщается на сайте автора законопроекта Линдси Грэма.

Его соавторами выступили восемь сенаторов: Синди Хайд-Смит, Том Тиллис, Майкл Браун, Рик Скотт, Стив Дэйнс, Тодд Янг, Джим Инхоф и Роджер Уикер.

Согласно законопроекту “Об ответственности за COVID-19”, санкции против Китая могут быть введены, если он не будет сотрудничать в расследовании, цель которого установить, что привело к вспышке коронавируса.

“Я убежден, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США”, – сказал Грэм.

Он отметил, что усилия США должны быть направлены на то, чтобы установить, как возник вирус.

“Более 80 тыс. американцев умерли, а миллионы не имеют работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса”, – заявил сенатор.

Законопроект требует, чтобы президент в течение 60 дней подтвердил Конгрессу, что Китай предоставил полный отчет для расследования причин возникновения коронавируса, проводимого США, их союзниками или Всемирной организацией здравоохранения, закрыл все рынки дикой природы, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, и освободил протестующих в Гонконге, которые были арестованы после начала пандемии.

Без такого отчета президент США сможет ввести ряд санкций против Китая, включая замораживание активов, запрет на поездки и аннулирование виз, а также ограничения на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет листинга китайских компаний на биржах в США.

Президент США Дональд Трамп и представители Республиканской партии неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности эпидемии, и грозили Пекину серьезными последствиями. По словам Трампа, США несколько раз обращались с просьбой к китайским властям впустить в страну американских экспертов для расследования вспышки нового коронавируса.

По данным агентства Associated Press, Китай несколько дней умалчивал, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

В апреле американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что распространение вируса началось не с рынка, а из уханьской лаборатории и что “нулевым пациентом” был ее сотрудник.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств и что Пекин своевременно и в полной мере информировал всех о вспышке инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,26 млн человек, 291,9 тыс. из них скончались, а 1,49 млн выздоровели. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. Коронавирусом там заразилось почти 1,36 млн человек, более 82,3 тыс. умерли.