Коронавирус создал угрозу переходу к альтернативным источникам энергии

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13.05.2020, 9:53, Новости дня

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что перспективы глобального перехода к альтернативным источникам энергии находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе ВЭФ, опубликованном на официальном сайте организации.

«Продолжающаяся пандемия COVID-19 приостановила рутинное ведение бизнеса, создав цепочку событий, которая нарушила работу всех секторов экономики, включая энергетику», – передает ТАСС текст доклада. Также отмечается, что падение спроса на энергоносители и сопутствующие колебания цен снижают конкурентоспособность возобновляемых источников энергии перед традиционными.

Трансформация мировой энергетической системы за последние 10 лет хоть и не достигала целей Парижского соглашения, но все же была беспрецедентной, отмечает ВЭФ. Индекс энергетического перехода ВЭФ показал, что с 2015 года 94 страны повысили свои рейтинги по данному показателю, однако дальнейшее развитие альтернативных источников энергии находится под угрозой из-за социального и экономического урона, нанесенного пандемией.

Напомним, ранее было предсказано обрушение спроса на почти все энергоносители из-за коронавируса.



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