Прыгавшую с детьми по льдинам женщину раскритиковали в Сети
13.05.2020, 9:53, Новости дня
Пользователи Сети подвергли критике женщину, которая записала видео о том, как прыгает по льдинам с двумя детьми в Якутии.
Ролик был опубликован в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».
«И премия «Мать года» отправляется… в Якутию! В Якутии семья с двумя детьми устроила опасные прыжки по льдинам по случаю начавшегося ледохода», – подписал автор записи.
В комментариях пользователи раскритиковали действия женщины.
«Мама совсем с головой не дружит! Подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь детей!», – отмечают они.
При этом некоторые комментаторы поддержали женщину, устроившую экстремальные развлечения для детей.
Ранее на Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками.
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