 

Прыгавшую с детьми по льдинам женщину раскритиковали в Сети

13.05.2020, 9:53, Новости дня

Пользователи Сети подвергли критике женщину, которая записала видео о том, как прыгает по льдинам с двумя детьми в Якутии.

Ролик был опубликован в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

«И премия «Мать года» отправляется… в Якутию! В Якутии семья с двумя детьми устроила опасные прыжки по льдинам по случаю начавшегося ледохода», – подписал автор записи.

В комментариях пользователи раскритиковали действия женщины.

«Мама совсем с головой не дружит! Подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь детей!», – отмечают они.

При этом некоторые комментаторы поддержали женщину, устроившую экстремальные развлечения для детей.

Ранее на Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Календарь: 8 апреля – День великого завоевателя Тамерлана, среднеазиатского полководца Тимура

29.04 / ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов в Германию на 200 млн рублей

07.04 / У полуторамесячного сына нардепа Скороход обнаружили коронавирус

04.05 / В России за сутки на COVID-19 заболели более 10 тыс. человек

12.04 / ОПЕК+ обсуждает соглашение об историческом снижении добычи нефти

12.05 / Младший медперсонал больницы в Коммунарке написал письмо Путину – им до сих пор не выплатили обещанные надбавки

16.04 / Матвиенко назвала беспечность причиной заражения своих знакомых

12.05 / Times рассказала, как Черчилль заработал на личной трагедии

04.05 / Попова рассказала, когда проявляется результат нарушения карантина

13.05 / Ведущие авиакомпании США отказались принуждать пассажиров носить маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска