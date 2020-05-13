“Басков обиделся на меня”: Композитор Зубков рассказал о конфликте с певцом

13.05.2020, 9:53, Разное

Композитор Анатолий Зубков рассказал о конфликтной ситуации с Николаем Басковым. Это произошло из-за того, что музыкант отдал Филиппу Киркорову и Жасмин песню “Любовь”, которую исполнитель записал в дуэте с Софией Ротару.

Согласно утверждению Анатолия Зубкова, на концерте певицы Жасмин произошел ужасный скандал. Накануне музыкант согласился отдать песню артистке для исполнения её в дуэте с Филиппом Киркоровым. Однако соавтор композиции, не сообщив композитору о своих намерениях, передал права на нее Николаю Баскову. Данное обстоятельство не получилось урегулировать до начала мероприятия.

«Басков услышал песню «Любовь», исполнение которой принадлежало Киркорову и Жасмин. Произошел ужасный конфликт, поскольку он записал дуэт с Ротару. Они были уверены в её успехе, предвещали ей судьбу «Лаванды». Басков очень обиделся на меня», — рассказал музыкант. Позже исполнитель смог простить Зубкова, но это произошло через несколько лет после инцидента.

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