Москва заявила о лоббировании ВОЗ интересов США в ущерб народу Сирии

13.05.2020, 9:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения при урегулировании сложной эпидемиологической ситуации в Сирии лоббирует интересы Запада, в частности США, в ущерб интересам гражданского населения республики, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

В заявлении отмечается, что на северо-востоке Сирии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, которой активно спекулируют США для достижения собственных интересов. «Вызывает удивление и настороженность тот факт, что в эту деятельность оказалась вовлечена даже Всемирная организация здравоохранения», – говорится в совместном заявлении, передает ТАСС.

Согласно отчету ВОЗ, для эффективного противодействия пандемии необходимо восстановить устойчивые трансграничные поставки гуманитарной помощи, в том числе через пограничный переход «Аль-Ярубия».

«При этом через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств. Учитывая данные обстоятельства, создается впечатление о лоббировании данной организацией интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности», – подчеркивается в документе.

В начале мая президент Сирии Башар Асад заявил, что низкий уровень распространения коронавирус в Сирии не означает, что страна вышла из «зоны риска», вполне вероятна резкая вспышка болезни, масштабы которой могут стать катастрофическими.