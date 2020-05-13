 

В Красноярске разъяснили инцидент со штрафом для пострадавших от сексуального насилия девушек

13.05.2020, 9:48, Новости дня

Пострадавших от сексуального насилия девушек в Красноярске штрафовать за нарушение режима самоизоляции не будут, поскольку потерпевшие обратились в полицию при условии угрозы жизни и здоровью, заявили в административной комиссии.

«Административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», – сообщается на странице оперштаба Красноярского края во «ВКонтакте». 

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина похитил у двух девушек сотовые телефоны и украшения, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. 

СМИ сообщили, что полиция задержала 56-летнего подозреваемого и при оформлении дела были составлены материалы по нарушению режима самоизоляции как в отношении мужчины, так и в отношении девушек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Далеко ли до плато: прогнозы по эпидемии COVID-19 в России

21.04 / «Яндекс» отказался отключать «Разговорчики» в навигаторе

01.04 / Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

08.04 / GAC сертифицировал новый минивэн GAC GN8 в России

08.05 / Вопрос дня: Почему чиновники и медики спорят о пользе ношения масок?

02.04 / Большой каньон закрывается из-за коронавируса

21.04 / В Германии задумались о покупке 138 новых истребителей

08.04 / «Ориентируется на Китай и часто ошибается» – Трамп предложил прекратить финансирование ВОЗ

11.04 / «Аэрофлот» вывез из Бангкока более 370 российских туристов

30.04 / Мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил семью в Амурской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска