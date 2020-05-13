 

Американские сенаторы представили законопроект о санкциях против Китая из-за COVID-19

13.05.2020, 9:47, Новости дня

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, позволяющий президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая за отказ сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса, пишет The Hill.

Согласно законопроекту "Об ответственности за COVID-19" президент США должен будет в течение 60 дней предоставить конгрессу подтверждение того, что китайское правительство предоставило полный отчет по расследованию, закрыло все "мокрые рынки" и освободило всех сторонников демократии в Гонконге, которые были арестованы после начала пандемии.

Без такого подтверждения Трамп сможет выбрать по крайней мере две санкции из списка, который включает замораживание активов определенных китайских чиновников, запрет на поездки и аннулирование виз для определенных китайских граждан, а также запрет на предоставление студенческих виз китайским гражданам.

Другие санкции в этом списке включают запрет на предоставление американскими финансовыми учреждениями займов или андеррайтинга китайским предприятиям, если только это не связано с ограничением человеческих страданий. Законопроект также предусматривает запрет на листинг китайских компаний на американских биржах.

Если санкции будут введены, они останутся в силе до тех пор, пока Трамп не подтвердит, что Китай сотрудничал в рамках расследования происхождения коронавируса и что "мокрые рынки" в стране закрыты.

В конце апреля Трамп заявил, что Китай мог остановить коронавирус до того, как он распространился по всему миру. Президент США отметил, что его администрация проводит "серьезное расследование" произошедшего.

Администрация Трампа также рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские товары как способ наказать Пекин за пандемию.



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