 

Россия стала вторым автомобильным рынком в Европе

13.05.2020, 9:47, Новости дня

Обычно РФ находилась примерно в хвосте первой пятерки европейских рынков. Но в апреле, несмотря на спад продаж на 72%, российский авторынок занял второе место по продажам в Европе.

В апреле первое место по продажам в Европе заняла Германия: там продали 120 840 машин, а спад из-за карантина составил 61%, сообщает “Автостат” со ссылкой на свои данные от национальных ассоциациях европейских автопроизводителей.

На этом фоне РФ заняла второе место. По предварительным оценкам агентства, в РФ в апреле проддали порядка 34 000 легковых автомобилей (без учета легких коммерческих машин).

Франция стала третьей с итогов в 20 997 проданных машин (-88,8%). Апрельские продажи в Великобритании и вовсе обвалились на 97,3% и составили всего 4121 проданный автомобиль (-97,3%) – в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT) заявили, что это худший результат с февраля 1946 года.

Замыкает европейскую пятерку Италия: 4279 проданных автомобилей (-97,6%). Авторынок Испании в апреле рухнул на 96,5% и составил 4163 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за последние 20 лет, что обусловлено закрытием дилерских центров в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

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АвтоВести



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