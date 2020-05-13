 

Шахматы. Грищук лидирует на турнире “Сборная – России”

13.05.2020, 9:47, Новости дня

Крупный благотворительный шахматный турнир "Сборная – России" с участием ведущих гроссмейстеров нашей страны стартовал в онлайн-формате. Накануне прошли партии первого круга состязаний, в которых принимают участие 8 шахматистов. После семи туров первым идет Александр Грищук.

Грищук и экс-чемпион мира Владимир Крамник сумели несколько оторваться от остальных участников турнира: у Александра – 5,5 очков, у его главного преследователя – 5. Третье место занимает Евгений Томашевский (4 очка), далее расположились Сергей Карякин, Петр Свидлер и Ян Непомнящий (по 3 очка). Замыкают таблицу Эрнесто Инаркиев (2,5) и Александр Рязанцев (2).

Турнир проходит в формате двухкруговых состязаний, после чего четверо сильнейших проведут полуфиналы и финал по системе плей-офф. Все средства, полученные от игр ведущих российских гроссмейстеров, пойдут на благотворительные нужды в условиях пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Кроссовер Volvo XC100 станет электрическим

11.04 / США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии

30.04 / В ВОЗ заявили о «периоде стабилизации» с коронавирусом в России

05.04 / Вице-президент “Барселоны” заразился коронавирусом

15.04 / Беспилотник ВВС Израиля атаковал машину «Хезболлы» на границе с Ливаном

26.03 / Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

11.04 / Sun – держаться подальше — исследователи смоделировали распространение коронавируса в супермаркете

03.05 / Le Monde – коронавирусный кризис положил конец американскому лидерству и европейскому единству

09.05 / Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

26.03 / Невозможно объяснить целесообразность консультативного совета с ОРДЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска