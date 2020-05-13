“Жили как-то, не скулили”. Саратовскую чиновницу уволят за пост о выплатах семьям с детьми

13.05.2020, 9:35, Новости дня

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о денежных выплатах семьям с детьми в период кризиса из-за коронавируса, которые предложил Владимир Путин.

Чиновница, комментируя инициативу президента в соцсети “ВКонтакте”, заявила, что сейчас “рожающим все обязаны”. “Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали”, – написала Прозорова.

Как сообщили в администрации района, на время проверки чиновницу отстранили от занимаемой должности, в скором времени ее уволят.

Публикацию Прозоровой раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков, отметив, что она пренебрежительно отозвалась о тех, “кому в силу своей работы” обязана помогать. А вице-губернатор Игорь Пивоваров, как пишет ИА “Регион 64”, потребовал отставки чиновницы.

“Чванство, хамство и необдуманные высказывания чиновников в общении с населением неприемлемы. Недопустимо общаться в подобном тоне с людьми. Считаю, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления”, – отметил Пивоваров.

Ранее Владимир Путин сообщил, что с начала лета семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Кроме того, россияне с уровнем дохода меньше одного прожиточного минимума на члена семьи смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано.

Это не первое громкое заявление чиновников, ставшее причиной скандалов.

Шестого марта 2019 года на внеочередном заседании Волгоградской облдумы единоросс Гасан Набиев назвал пожилых граждан, получающих 8000 рублей пенсии, “алкашами” и “тунеядцами” и заявил, что они сами виноваты в своем материальном положении. “Единая Россия” лишила депутата партбилета, позже Набиев сам написал заявление о сложении депутатских полномочий.

В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в разговоре с волонтерами заявила, что правительство в России не должно помогать детям, потому что “государство не просило [родителей] их рожать”. Глацких не уволили сразу, но спустя некоторое время она все-таки ушла в отставку по собственному желанию.

Схожие слова также произнесли и несколько депутатов-единороссов. Депутат городской думы Саратова от “Единой России” Николай Островский заявил, что это народ в России “должен государству”. А и.о. губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил: “И просить из бюджета вы ничего не должны, ни новых садиков, спортобъектов, ни дорог. Так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется, слишком маленький”. Но эти реплики чиновников так и остались без последствий.