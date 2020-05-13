США не будут использовать российские аппараты ИВЛ, из-за которых в больницах Москвы и Петербурга произошли пожары

13.05.2020, 9:35, Новости дня

Аппараты искусственной вентиляции легких “Авента-М”, возгорание которых, предположительно, привело к двум пожарам в российских больницах, никогда не использовались в американских клиниках, пишет Голос Америки со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA).

Как заявила пресс-секретарь агентства Джанет Монтези, отправленные Россией в начале апреля аппараты ИВЛ хранились как резервное оборудование на складах в наиболее пострадавших от вспышки COVID-19 штатах – Нью-Йорке и Нью-Джерси. Однако в результате снижения количества заражений “эти аппараты оказались не нужны”, сказала Монтези.

Теперь штаты возвращают неиспользованные российские аппараты в распоряжение FEMA. Их дальнейшая судьба зависит от результатов расследования, которое сейчас ведут в отношении “Авенты-М” российские власти, добавила Монтези.

Производитель аппаратов, челябинский Уральский приборостроительный завод, подтвердил, что это медоборудование было поставлено в петербургскую больницу Святого Георгия, в которой утром 12 мая произошел пожар. Однако заявил, что не обладает информацией, какая именно медицинская техника была в зоне возгорания. При этом из-за возросших объемов недавно заводу пришлось поменять всю технологическую цепочку.

“Мы сейчас обеспечиваем конвейерную сборку этих аппаратов. Если раньше была за каждым сборщиком закреплена своя сборка, то сейчас выстроили поток, что позволяет нарастить объемы производства”, – сказал 15 апреля директор по производству Уральского приборостроительного завода Андрей Полявин.

Короткое замыкание в аппаратах “Авента-М”, по предварительным данным, стало причиной двух недавних пожаров в больницах Москвы и Петербурга.

В реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге пожар произошел утром 12 мая. Погибли пять пациентов, в том числе четыре человека, подключенные к аппаратам ИВЛ. Девятого мая в коронавирусном корпусе московской больницы имени Спасокукоцкого также загорелся аппарат ИВЛ, погибла подключенная к нему пациентка.