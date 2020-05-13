 

Ученый считает, что после самоизоляции Россия столкнется с волной алкоголизма

13.05.2020, 9:30, Разное

Юрий Бубеев заявляет, что после периода самоизоляции у людей возрастет зависимость от спиртного из-за волны алкоголизма. Также он не исключает, что некоторые граждане захотят уделить особое внимание своему здоровью и безопасности.
Юрий Бубеев рассказал о данных, которые основываются на исследованиях психики после долгого периода самоизоляции участников. Изучение проводилось в рамках программы «Марс-500». Он заявил, что люди стали осмотрительными и осторожными, но появилось неосознанное влечение к аддиктивному поведению, а это значит, возникала опасность развития алкоголизма.

Ученый подчеркнул, что такую симптоматику увидели у специально выбранных участников, а если учитывать простых людей, то после завершения самоизоляции ожидается волна алкогольной зависимости, поэтому к данной ситуации необходимо подготовиться. Также усилилось и влечение к компьютерным играм в период карантина.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Заболевшая пневмонией Татьяна Васильева рассказала, что идёт на поправку

19.04 / Мнение: Благодатный огонь – в чудо веруете?

08.05 / Самый маленький микро-ПК: В Сети опубликованы нюансы “начинки” Chuwi LarkBox

01.05 / Ученые: Избыток соли снижает иммунитет

03.05 / Скандалы: Политический труп

28.04 / «Корни отрасли»: Пресняков помог в самоизоляции покрасить волосы Подольской

25.04 / В гостях у Кайли Дженнер: экскурсия по ее новому особняку в Холмби-Хиллз за 36,5 миллионов долларов

08.05 / «Мы вернемся к карантинным практикам XIX века»

05.04 / Минздрав РФ дал рекомендации работодателям из-за обстановки с коронавирусом

21.04 / Blackview распродаёт смартфоны со скидкой в 110 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска