Ученый считает, что после самоизоляции Россия столкнется с волной алкоголизма

13.05.2020, 9:30, Разное

Юрий Бубеев заявляет, что после периода самоизоляции у людей возрастет зависимость от спиртного из-за волны алкоголизма. Также он не исключает, что некоторые граждане захотят уделить особое внимание своему здоровью и безопасности.

Юрий Бубеев рассказал о данных, которые основываются на исследованиях психики после долгого периода самоизоляции участников. Изучение проводилось в рамках программы «Марс-500». Он заявил, что люди стали осмотрительными и осторожными, но появилось неосознанное влечение к аддиктивному поведению, а это значит, возникала опасность развития алкоголизма.

Ученый подчеркнул, что такую симптоматику увидели у специально выбранных участников, а если учитывать простых людей, то после завершения самоизоляции ожидается волна алкогольной зависимости, поэтому к данной ситуации необходимо подготовиться. Также усилилось и влечение к компьютерным играм в период карантина.