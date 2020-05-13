Очевидец рассказал о состоянии пятиэтажки с обрушившимся лестничным пролетом в Москве

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13.05.2020, 9:30, Новости дня

Житель дома на шоссе Энтузиастов, где произошло обрушение одного из перекрытий с лестничным пролетом, Николай Савельев рассказал о давних проблемах с пятиэтажкой.

По словам жильца, в марте 2019 года из помещения выехал арендатор, с тех пор в подвалах первого и второго подъезда идет ремонт с выемкой грунта, передает «360». 

«Мы обращались и к властям, и в департамент имущества, чтобы обратили на это внимание. Нам приходили отписки, что все нормально. <…> По всему дому пошли трещины – по наружным стенам», – подчеркнул Савельев. 

Мужчина обращался в жилищную инспекцию по ЮВАО по вопросу «неудовлетворительного технического состояния фасада» и ремонтных работ.

Савельев не согласен с версией МЧС о том, что обрушении произошло из-за прорыва водопроводной трубы на чердаке.

«Если бы лопнула труба, уже бы было видно. Все дома на самоизоляции сидят. А это рухнуло на самом верху, с крыши обвалилось», – заключил москвич.

Обрушение одного из перекрытий произошло в среду в жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате часть жильцов подъезда этого дома оказались заблокированными. 



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