 

Врачей тревожит ситуация с коронавирусом на фоне завершения майских праздников

13.05.2020, 9:30, Разное

Врачи с тревогой ждут развития ситуации с коронавирусом в РФ спустя неделю после завершения майских праздников. Об этом было сообщено главным врачом Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяной Шаповаленко.
Шаповаленко подчеркнула встревоженность врачей по поводу обстановки с коронавирусом. Многие граждане страны, несмотря на распространение вируса, все еще не осознают его опасности, а потому выходили гулять на майские праздники. Медик отмечает, что ей и сейчас задают вопросы относительно серьезности ситуации с COVID-19, в то время как у нее в реанимации 42 пациента, 38 из которых подключены к аппаратам ИВЛ, а остальные лежат на животе для уменьшения риска дыхательных осложнений.

Шаповаленко уверяет, что инфекция на самом деле является тяжелой, опасной и контагиозной. Коронавирус способен повлечь за собой серьезные осложнения, если вовремя не предпринять необходимые меры. По последней информации, в мире инфицировано более 4 миллионов человек, 275 тысяч из которых скончались. В РФ зарегистрировано 232 тысячи случаев инфицирования, из которых более двух тысяч окончились летальным исходом, и свыше 43 тысяч пациентов излечились.



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