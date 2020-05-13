 

Подруга Ирины Цывиной настаивает на эксгумации тела для уточнения причин смерти

13.05.2020, 9:17, Разное

Ирина Цывина умерла год назад при странных обстоятельствах. Ее подруга настаивает на эксгумации тела, чтобы уточнить причины смерти актрисы.
Ирина Цывина была обнаружена мертвой в собственной квартире в Москве год назад. Обстоятельства ее смерти до сих пор никому неизвестны и многие близкие люди актрисы уверены, что расследование должно продолжаться.

О своей точке зрения по поводу этой ситуации пояснила Аида Гицба — подруга Ирины Цывиной. Она полагает, что в данной истории есть много странных моментов, а ответить на все вопросы может лишь эксгумация тела. Подруга артистки не отбрасывает вероятность причастности к кончине актрисы ее наследника Евгения, который, как гласит официальная версия, первым нашел тело матери.

Дизайнер сообщает, что незадолго до смерти разговаривала с Ириной Цывиной и та пояснила о своих неприятностях. Она призналась в непростых отношениях со своим сыном Евгением и пояснила о том, что он даже поднимал на нее руку. Подруга актрисы также добавила, что перед смертью Ирины Цывиной соседи услышали грохот в квартире. Евгений вызвал участкового, а тот записал все, что ему сказали. Аида Гицба считает, что эти данные необходимо обязательно проверить.



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