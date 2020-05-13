Малышева рассказала, как правильно носить перчатки

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13.05.2020, 9:16, Новости дня

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как нужно правильно носить и снимать медицинские перчатки.

«Чтобы перчатки действительно защитили вас, надо уметь их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять», – написала телеведущая в Instagram.

Так, по словам Малышевой, перед тем, как надеть перчатки, нужно вымыть руки. Надев их, не стоит касаться волос, лица и открытых участков кожи. Снимая перчатки, Малышева советует не прикасаться к коже их внешней стороной и оттягивать перчатку за запястье большим пальцем другой руки, стягивая перчатку с кисти, стоит выворачивать ее внешней стороной вовнутрь.

Использованные перчатки нужно выбросить в мусор, использовать одну пару можно только один раз, передает Ura.ru.

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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 12 Май 2020 в 6:03 PDT

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным с 12 мая. Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. 



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