Японская бабушка оказалась старейшим геймером на планете

13.05.2020, 9:15, Разное

Пенсионерка из Японии Хамако Мори оказалась самым пожилым геймером на планете. Имя 90-летней женщины внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Мори начала увлекаться компьютерными играми 39 лет назад и ни разу не пожалела о том, что посвятила им столько времени. По словам женщины, она проводит за любимым занятием по восемь часов в день. Хамако Мори также ведет свой ютуб-канал, на который подписаны более 150 тысяч человек.