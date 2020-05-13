Появились первые изображения бюджетного смартфона Moto E7

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13.05.2020, 9:09, Разное

Недавно стало известно, что база данных Google Play Console пополнилась информацией о новом бюджетном смартфоне Moto E7. В скором времени производитель анонсирует выход устройства.
Смартфон Moto E7 оснастят дисплеем диагональю 6,2 дюйма разрешением 1520 × 720 пикселей. Согласно информации от источников, устройство получит однокристальный процессор Snapdragon 632, относящийся к 8-ядерной серии Kryo и имеющий тактовую частоту до 1,8 ГГц. Его также оборудуют графическим ускорителем Adreno 506.

Гаджет будет оснащён ОЗУ объемом 2 Гб и ПЗУ размером 32 Гб, функционирует гаджет на базе ОС Android 10. Смартфон оборудуют дактилоскопическим датчиком для аутентификации. В Moto E7 отсутствует модуль NFC, используемый для бесконтактных платежей. Покупателям понравится сниженная стоимость нового смартфона. Производитель планирует выпустить гаджет в текущем квартале.



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