 

У саудовских супертанкеров с нефтью появились проблемы с разгрузкой в США

13.05.2020, 9:08, Новости дня

Саудовские супертанкеры с нефтью, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой, сообщают СМИ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на ряд источников на рынке сообщает, что «некоторые суда ожидали разгрузки около побережья Мексиканского залива более недели», передает РИА «Новости».

Отмечается, что супертанкерам требуется больше времени на разгрузку, чем обычно, так как стало трудно найти меньшие суда, используемые в процессе.

Обычно требуется четыре-шесть дней, чтобы полностью разгрузить супертанкер с 2 млн баррелей сырья. Агентство указывает, что покупатели в США часто арендуют для этого три или более небольших легких судна вместимостью 600 тыс. баррелей.

Главный аналитик по отгрузкам в отраслевой группе BIMCOО Питер Сэнд сообщил, что около месяца назад в Мексиканский залив направились 18 супертанкеров, тогда как обычно отправлялось только семь.

По словам участников рынка, увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии и зависимость от ограниченного числа малых судов приводят к увеличению времени ожидания. Сэнд также заявил, что «нефть попадет в США с некоторой задержкой».

Большинство крупных покупателей саудовской нефти находятся вдоль западного побережья США.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что у побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, которые трейдеры используют для длительного хранения сырья на фоне перенасыщения рынка и дефицита места в хранилищах.

В среду стало известно, что нефть подешевела на фоне роста запасов сырья в США.



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