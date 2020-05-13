Найден самый пожилой геймер в мире

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13.05.2020, 9:08, Новости дня

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым пожилым геймером в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори.

Рекордсменка начала играть 39 лет назад, примерно в 1981 года. Она заинтересовалась этим, когда увидела детей, которых было не оторвать от приставок и джойстиков. Опытным геймером рекордсменка стала не сразу. Сначала Хамако Мори часто проигрывала.

Но со временем освоила ходы и маневры и сейчас рассказывает о том, как проходить миссии и уничтожать врагов на своем YouTube-канале «Gamer grandma». На него подписаны 187 тыс. пользователей, которые оставляют под ее стримами множество положительных комментариев, передает РИА «Новости».

Несмотря на преклонный возраст и миловидность, Хамако Мори предпочитает играть в жесткие шутеры вроде «Call of duty: Modern warfare» или гонках «на выживание», таких как «GTA 5».

«Когда погружаюсь в эти игры, то прям не могу оторваться. Это так весело», – прокомментировала она.

Японка рассказала, что играет по семь-восемь часов в день, но не считает такое занятие напрасной тратой времени.

«Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм – было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью сейчас – мне очень хорошо», – объяснила Мори.



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