Мнение: “С Днем Республики”

13.05.2020, 9:02, Разное

В ЛНР ко Дню Республики, которая сегодня отмечает уже 6-ю годовщину выхода из состава Украины (де-факто, республика, как и ДНР, откололась от Украины еще в апреле, но де-юре независимость оформили через референдум в мае), выпустили ограниченным тиржом блок марок с одним из создателей ЛНР, Алексеем Мозговым.

Несмотря на посмертные попытки полить Мозгового грязью, его в роль в появлении независимой ЛНР представляется достаточно очевидной – он был одним из главных лидеров Русской весны на Донбассе и он привлек под знамена борьбы с украинским фашизмом большое количество людей, которые потом и кровью помогли отстоять республики Донбасса.

Сама же годовщина проходит уже достаточно буднично – нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому Луганская Народная Республика (как и Донецкая Народная Республика) продолжают свой исторический путь как непризнанные государственные образования, по которому до них уже прошли многие государства, как признанные, так и нет. Понятно, что не этого ждали в 2014-м году и желаемое воссоединение с Россией до сих пор не случилось, хотя Донбасс это давно заслужил.