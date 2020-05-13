Охранники Британского музея рассказали о творящейся там мистике и чертовщине

13.05.2020, 8:57, Разное

Исследователь Ноа Энджелл уже 4 года занимается изучением аномальных явлений, которые происходят в комнатах знаменитого Британского музея. Он беседовал в общей сложности с 50 охранниками и посетителями, которые видели тут странные и пугающие вещи (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В том числе охранники рассказали, что по ночам они слышат скрип дверей, которые открываются сами по себе, внезапно без всякой причины срабатывает пожарная сигнализация, а возле некоторых экспонатов возникают непонятные участки очень холодного воздуха.

Еще одной аномалией являются летающие белые шары (орбы), которые они не только видели своими собственными глазами, но которые многократно попадали и на камеры видеонаблюдения.

А когда охранники по ночам обходят многочисленные залы музея, особенно те, в которых располагаются исторические артефакты 18 века, коллекции Древнего Египта и империи ацтеков, то слышат призрачные шаги, странную музыку и даже человеческий плач.

Один из посетителей уверял, что когда он фотографировал механические часы в форме галеона 16 века, то рядом не было никого постороннего, а когда он рассмотрел полученное фото, то заметил как в стекле витрины отразился силуэт странной "женщины-карлика". К сожалению, это фото в СМИ не опубликовано.

Охранник, который осматривал галерею, посвященную артефактам Саттон-Ху, где хранятся сокровища англосаксонского корабля, закопанного в кургане в 5-6 веке нашей эры, тщательно запер двери этой галереи после проверки. Но не прошло и минуты, как эти двери распахнулись сами по себе, словно их и не запирали. Этот момент заметил на камере наблюдения другой охранник, который сидел в комнате с экранами.

Странные аномалии в Британском музее замечали и в 19 веке. Так в частности в 1843 году сообщалось, что возле двух статуй крылатых быков их Хорсабада, стоящих на входе в Ассирийскую галерею, часто замечают "необычные участки холодного воздуха".

Есть свои аномалии и в африканской галерее. Один из охранников сообщил, что дважды пожарная сигнализация срабатывала возле фигурки двухголовой собаки, рядом с которой не было найдено никаких видимых причин для этого. Эту фигурку сделали люди народности баконго в 19 веке, она представляет собой двух собак, утыканных десятками мечей.

Сотрудник музея Фил Хири, который проработал в музее 29 лет, рассказал, что однажды он стоял в галерее Древнего Египта и вдруг ощутил, как в ней резко падает температура. Причина этого так и осталась неизвестной, а в галерее в это время как раз была выставка из 19 мумий.

"Это было так. словно я попал в морозильник. Мой живот свело и я ощутил, что это место хочет, чтобы я ушел отсюда. Я на самом деле большой сторонник того, чтобы мумии оставались там, где их похоронили. Многие из этих мумий правильнее было бы вернуть в их гробницы", – утверждает Хири.

Еще один случай произошел в 3 часа ночи, когда внезапно раздался сигнал тревоги и шел он не из галереи, а из туалетной комнаты для инвалидов. Охрана не обнаружила там ничего подозрительного, но потом им позвонил оператор из комнаты с экранами видеонаблюдения и рассказал, что видел на экране как рядом с этим туалетом пролетели белые шары.

Это случилось в конце 2014 года и Энджелл связывает летающие шары с кованными воротами из концлагеря Бухенвальд, которые в тот момент находились на специальной выставке как раз неподалеку от туалета для инвалидов.



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