Печальная история лондонской сиротки Энн Нейлор, ставшей вечным страдающим призраком

13.05.2020, 8:57, Разное

Эта история произошла более двух столетий назад, но она совершенно правдивая и отражена в нескольких документах той эпохи.

В 1758 на Братон-стрит в Западном Лондоне стоял дом, в котором жила Сара Метиард и ее дочь, которую звали Салли. Они заведовали местной мельницей и магазином, а в работниках у них трудились маленькие сироты.

Официально дети были взяты ими "в ученики", на на самом деле они были больше похожи на бесправных рабов, которых регулярно избивали за провинности и плохо кормили.

Среди них была 13-летняя Энн Нейлор и ее сестра. Сначала они жили в работном доме для сирот, а по достижении 12 лет попали на мельницу Метиардов. В те годы это было обычной практикой, когда дети из бедных семей с 12 лет устраивались на разные предприятия и работали наравне со взрослыми (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Условия жизни у Метиардов были ужасающими. Почти все их "ученики" были девочками, которых заставляли трудится с утра до вечера, запугивая и поколачивая. И Сара и Салли были властолюбивыми садистками и вымещали на детях свою злобу. Не успела Энн переехать к ним, как быстро стала основной мишенью для их нападок.

Энн была слабой, болезненной и едва могла выполнять ту работу, которую ей давали, что очень злило "наставниц". В какой-то момент придирки и избиения довели Энн до мыслей о побеге и ей все-таки удалось сбежать из этого страшного дома. Увы, Метиарды послали на ее поиски старшего мальчика, который быстро выследил Энн и насильно привел обратно.

В качестве наказания Энн была избита, а потом ее заперли на чердаке, давая лишь хлеб и воду. Но едва ее выпустили через несколько дней, как Энн снова сбежала. В этот раз по ее следу пошла одна из Метиардов, она вскоре обнаружила девочку, притащила обратно, после чего исколотила ее метлой.

Потом она не стала запирать Энн на чердаке, а в качестве примера для всех крепко привязала ее к чердачной двери. Теперь каждый раз, когда дети проходили в свою комнату, они проходили мимо покрытой синяками Энн, которая была стоя привязана к двери и днем и ночью.

Все это время Метиарды ни разу не принесли девочке еды и питья и на четвертый день одна из других девочек увидела, что Энн больше не двигается. Она позвала Салли Метиард и та стала колотить Энн по голове туфлей, чтобы привести ее в сознание. Но девочка не шевелилась и тогда Салли позвала свою мать. Сара Метиард долго совала под нос Энн пахнущую соль, но все было напрасно, Энн действительно была мертва.

После этого Матиарды быстро придумали план как скрыть труп девочки. Они положили тело Энн в сундук, а сундук заперли на чердаке, после чего сказали другим детям, что Энн теперь будет долго сидеть на чердаке взаперти. После этого они еще несколько дней демонстративно носили еду на чердак, чтобы дети ничего не заподозрили.

Спустя несколько дней Метиарды тайком открыли дверь на чердак и потом громко объявили, что "паршивка Энн" снова сбежала. После чего обе выдохнули с облегчением – затея удалась, никто из остальных маленьких работников ничего не заподозрил.

Прошло два месяца. Тело Энн в сундуке на чердаке стало разлагаться и тошнотворный запах стал быстро распространяться на весь дом. Этот запах в конце концов стали ощущать даже соседи Матиардов и Сара с Салли стали думать, что им делать с телом дальше.

На Рождество, воспользовавшись тем, что соседи сидели по домам и праздновали, Метиарды забрались на чердак, вытащили разлагающиеся останки девочки и мясницкими ножами порезали его на мелкие куски.

Далее они хотели сжечь их в камине, но быстро сообразили, что вонь от этого тоже будет очень большая. Поэтому они положили куски тела в мешок, вытащили ночью на улицу и выбросили в сточный канал на улице Чик-лейн.

Спустя пару дней на несколько искромсанных кусков детского тела, которые выбросило на берег, наткнулся ночной сторож. Он сообщил об этом констеблю, который передал сведения местному коронеру Умфревилю. Увы, тот не заподозрил убийство, а решил, что это останки больничного трупа, который использовался студентами-хирургами.

Прошло еще несколько недель и внезапно на том месте, где были найдены останки тела, люди стали все чаще видеть полупрозрачный силуэт девочки-подростка, одетой в белой платье. И не просто видеть, а слышать ее болезненные крики. Очевидцев этого было так много, что вскоре вся улица Чик-лейн знала, что тут гуляет девочка-призрак.

Проходил год за годом, люди продолжали видеть призрачную девочку и никто не связывал ее с исчезновением маленькой сиротки Энн Нейлор. Так прошло 4 года.

Внезапно Сара Метиард и ее дочь Салли так сильно разругались из-за интрижки Салли с неуказанным мужчиной, что Салли уехала из дома матери и стала жить в доме своего избранника рядом с Чик-лейн.

В один из дней ее любовник пояснил Салли о девочке-призраке и Салли внезапно призналась ему в том, что знает, что это за девочка. И не просто знает, а участвовала в ее смерти, после чего подробно обо всем ему рассказала. Мужчина пришел в ужас от истории и почему-то решил, что если он пойдет в полицию и расскажет им про все, то его избранницу могут пощадить за чистосердечное признание.

Однако когда он пояснил полицейским обо всем, то те тут же арестовали Сару и Салли Метиард. Вскоре женщин судили и приговорили обеих к смертной казни через повешение. Когда казнь состоялась, тела Метиардов были переданы студентам-медикам для учебного вскрытия.

Рассказывают, что когда Сара Метиард оказалась на эшафоте, она от страха упала в обморок и тюремщики не смогли ее привести в сознание, после чего так и повесили. Когда наступила очередь Салли, она плакала и раскаивалась. После казни оба тела несколько дней висели для общего обозрения, а лишь потом были переданы для вскрытия в хирургический зал.

В наши дни улица Чик-лейн носит название Уэст-стрит и на ней все еще сохранилось несколько зданий 18 века. Однако местные жители говорят, что и сейчас знают, где находится место, куда были брошены останки девочки. По их словам это совсем рядом со станцией метро Фаррингтон.

Лондонские исследователи аномальных явлений собрали огромное количество сообщений о том, что припозднившиеся пассажиры метро, стоящие на станции Фаррингтон в ожидании последнего поезда, очень часто слышат крики неизвестной девочки. При этом визуально они никаких девочек на станции не видели.



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