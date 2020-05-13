Увидели кота на кладбище – покормите и приласкайте его: Народные кладбищенские приметы и запреты

13.05.2020, 8:57, Разное

В России с кладбищем связано огромное количество примет, запретов и обычаев, больше ни одно место в жизни человека не имеет столько же.

Затрагивается все: от того, как правильно одеваться на похороны и на памятные дни, до того какие нужны цветы на могилку и какие рядом с ней можно сажать деревья (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Некоторые из этих обычаев в России распространены очень широко, к примеру что усопшим надо обязательно приносить четное количество цветов или что надо поминать их хлебом и водкой. Другие же известны лишь в некоторых регионах. Ниже мы перечислим некоторые из самых часто встречающихся.

Считается, что уходить с кладбища надо обязательно той же дорогой, какой приходили. Это очень древний обычай, а откуда он пошел, сейчас сказать очень сложно. Может быть это связано с приметой, что если долго блуждать на кладбище между могил, то наткнешься на заблудшие души и встреча это кончится не хорошо.

Дело в том, что заблудшие души это как правило души самоубийц или тех, кто умер насильственной смертью. Они растеряны, озлоблены и могут быть агрессивными. Поэтому на кладбище в целом не одобряются прогулки ради любопытства, которые часты там, где много могил знаменитых людей.

Еще одна примета обязывает заходить через главный вход кладбища лишь если идешь на похороны, а если навещаешь могилы родных или друзей, то надо обязательно заходить через какой-нибудь боковой вход. Уходить с кладбища надо не оборачиваясь и никогда не приходить на закате дня.

Никогда не надо приходить с пустыми руками. Если вы не смогли взять цветы, то у вас должны быть хотя бы конфеты, печенье, бутерброд или хотя бы бутылка с водой. Это надо оставить на могиле.

В связи с этим есть еще одна редкая примета, что если вы обронили на кладбище какую-то небольшую вещь, которая для вас не так сильно важна, то лучше не поднимать ее, а оставить там, где она упала. То же самое касается предметов, найденных на кладбище, в том числе денег, никогда и ничего не приносите с кладбища домой.

Запрещается или очень не рекомендуется посещать кладбище беременным, даже в родительскую субботу. Это считается очень плохой приметой, так как блуждающие души могут вселиться в нерожденного ребенка.

Находясь на могиле, нельзя жаловаться на свою плохую жизнь, невзгоды и неудачи. Иначе покойник "заберет тебя к себе". При этом нельзя и радоваться своим успехам, потому что тогда можно потерять удачу.

Что касается одежды, то женщинам любой веры рекомендуется посещать кладбище с покрытой головой и в закрытой обуви (не в босоножках и не в шлепках).

Если споткнулся на кладбище на ровном месте, то тебя в будущем ждут неприятности, а если вскоре после кладбища пришел в гости к друзьям или знакомым, то рискуешь "привести к ним смерть".

Целая череда примет и обычаев связана с котами на кладбище. В первую очередь считается, что души умерших могут вселяться в котов (грешники в черных котов, а праведники в белых). А еще в образе кота по кладбищу может гулять ведьма и поэтому от котов на кладбище либо надо держаться подальше, либо можно попытаться задобрить их, покормив.

Если же вы увидели кота на кладбище прямо у могилы своего родственника, то погладьте его и покормите, потому что это означает, что ваш родственник пришел к вам в его виде. А если вы увидели, что кот лежит прямо на могиле, то ни за что не прогоняйте его.

Кошек на кладбище в целом запрещено обижать, это очень плохая примета. В других местах их в целом тоже обижать не надо, кошки животные мистические и связаны с потусторонним миром.



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