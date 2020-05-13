«Щеки пропали»: Внешний вид похудевшего Ивана Урганта удивил его поклонников

13.05.2020, 8:53, Разное

Поклонники не смогли узнать похудевшего телеведущего Ивана Урганта, отрастившего бороду и усы. Теперь он стал напоминать голливудского актера Адама Сэндлера, отметили подписчики шоумена в комментариях к фотографии на его странице в Instagram-аккаунте.

Иван Ургант одновременно обрадовал своих фанатов и удивил. В Instagram он сообщил, что программа «Вечерний Ургант» вскоре вернется с майских праздников, но внешность ведущего сильно изменилась. Поклонники отметили сильную худобу шоумена и его растительность на лице, они сочли, что такой внешний вид не идет Ивану Урганту, поскольку ранее он выглядел более милым и добродушным.

В комментариях большинство фанатов телеведущего отмечали, что щеки Ивана Урганта осунулись, а некоторые только из-за них на него и подписывались. Но почти все сошлись во мнении, что за время самоизоляции шоумен сильно похудел, хотя домашний режим, наоборот, способствует набору веса, отмечает сетевое издание «Слово и Дело».

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