 

Мясников назвал фейком сообщения о «смертельных инъекциях» под видом тестов на коронавирус

13.05.2020, 8:48, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников назвал «полным бредом» сообщения о якобы «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на коронавирус.

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать», – сообщил доктор, словак которого приведены на портале стопкоронавирус.рф.

Мясников подчеркнул, что это такой же фейк, как и ложная информация о том, что больных коронавирусом якобы продают на органы. «По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят», – отметил врач.

Если в качестве больного называют знакомого, специалист рекомендует позвонить человеку и уточнить информацию. «В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами», – заключил Мясников.

Ранее прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. 



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